وزير العدل: إنشاء 12 دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل قرارًا بالموافقة على إنشاء 12 دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة، وذلك استنادًا إلى الدستور وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.



إنشاء 12 دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة

جاء القرار بناءً على كتاب القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2024.

وشمل القرار إنشاء (12) دائرة جنايات أول درجة، تحمل الأرقام من (1) حتى (12)، بالإضافة إلى (4) دوائر جنايات مستأنفة تحمل الأرقام من (1) حتى (4)، ويكون مقرها في مجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة 15 مايو - حلوان - بمحافظة القاهرة.

و نصت المادة الثانية من القرار على اختصاص دوائر جنايات أول درجة بنظر القضايا التي تختص بها قانونًا والمقيدة بأقسام شرطة (15 مايو - التبين - المعصرة - حلوان - المعادي - دار السلام).

كما تختص دوائر الجنايات المستأنفة بنظر استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الجنايات الأولية، إلى جانب اختصاصها بنظر القضايا التي يحددها القانون.

وأشارت المادة الثالثة إلى تكليف الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة بتنفيذ هذا القرار بشكل عاجل.