إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في السويد

تعرض محيط سفارة إسرائيل في مدينة استوكهولم بالسويد لإطلاق نار، دون وقوع إصابات، وتم فتح تحقيق جنائي؛ لكشف ملابسات الحادث.

وذكرت الشرطة السويدية في بيان، اليوم الأربعاء أنه سمع صوت إطلاق نار الساعة السادسة مساء أمس الثلاثاء (حسب التوقيت المحلي للبلاد) في شارع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في وسط استوكهولم . مشيرة إلى وجود آثار لإطلاق النار على مبنى السفارة.

من جانبها.. أكدت المتحدثة باسم شرطة استوكهولم "ريبيكا لاندبيرج"، وقوع إطلاق نار في محيط السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وأشارت إلى أن الشرطة لم تعتقل أحدا لكن تم تركيب العديد من كاميرات المراقبة في المنطقة، وجار العمل على جمع وتحليل العناصر المادية، كما أنه لم يصب أحد بأذى، وتم فتح تحقيق في الانتهاك الجسيم لتشريعات الأسلحة وتعريض الآخرين للخطر والتهديدات غير القانونية.

يذكر أن انفجارين وقعا، في وقت سابق، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة الدنماركية (كوبنهاجن)، دون أن يسفرا عن وقوع إصابات.

ووقع انفجارين في المنطقة المجاورة مباشرة للسفارة الإسرائيلية في الضواحي الشمالية لكوبنهاجن بالدنمارك، وقالت الشرطة الدنمركية اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر إنها تحقق في الواقعة.

ووفقا لوكالة رويترز، قال متحدث باسم الشرطة الدنماركية للصحفيين في مكان الحادث إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ومن السابق لأوانه تحديد حجم الانفجارات.

وتم تطويق منطقة واسعة، ونشرت صحيفة إكسترا بلاديت صورا أظهرت أفرادا من الجيش الدنماركي مدججين بالسلاح يحرسون السفارة.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة الإسرائيلية عندما اتصلت بها رويترز.

تأمين مكثف في الدنمارك حول المواقع اليهودية

وكانت وزارة الدفاع الدنماركية قد أعلنت في ديسمبر الماضي، أنه ستتمّ تعبئة الجيش لمساعدة الشرطة في نشاطها الأمني حول المواقع "اليهودية والإسرائيلية" في كوبنهاجن.

وخرجت عدة تظاهرات ردًا على الحرب في قطاع غزة، إلى زيادة ضغط العمل على الشرطة الدنماركية، وفقا لوكالة فرانس برس.