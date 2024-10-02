الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الخارجية الفرنسية تطالب إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان بأسرع وقت

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

طالبت الخارجية الفرنسية، إسرائيل بإنهاء عملياتها العسكرية في لبنان بأسرع وقت ممكن، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

بيان من الخارجية الفرنسية:

وأوضحت الخارجية الفرنسية، أن التصعيد العسكري في المنطقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن وسيكون المدنيون أول ضحاياه.

وأدانت الخارجية الفرنسية، الهجوم الإيراني على إسرائيل بالصواريخ الباليستية ونؤكد ضرورة وضع حد للتصعيد العسكري في المنطقة.

وأكدت الخارجية الفرنسية، أنها تدعو إلى وقف الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان فورا، وذلك بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على لبنان، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ“القاهرة الإخبارية”.

وقال وزير الخارجية الفرنسى جان نويل باروت، إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان هذا الأسبوع.

وأكد باروت، يجب أن تنتهي هذه الضربات التي تشن على جانبي الخط الأزرق على الفور.

وتابع ندعو الأطراف ومن يدعمونها لتهدئة الأوضاع وتجنب حرب إقليمية من شأنها أن تكون مدمرة للجميع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، عمليات التصعيدية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتعمل على تقويض فرص وقف الحرب على قطاع غزة، من خلال عمليات عسكرية جديدة ضد لبنان وشعبه.

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