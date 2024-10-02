القبض على سائقي "ميكروباص" لسيرهما برعونة على الطريق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يتضمن قيام قائدى سيارتين"ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية معرضين حياتهم والآخرين للخطر بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط السيارتين "أحدهما منتهية التراخيص" وقائديهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

في سياق آخر، قررت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد مناظرة جثة صغيرة قتلها والدها بعد وصلة من الضرب بمشرحة مستشفى القناطر الخيرية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك ونقل الجثمان لمستشفى بنها لأعمال التشريح.

كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس المتهم بقتل طفلته ، 4أيام علي ذمة التحقيقات، عقب ضربها حتى الموت بسبب السرقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وكانت البداية بتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا بقيام سائق بقتل ابنته.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجني عليها، ويدعي فكرى م ع 35 سنة سائق مركبة توك توك ومقيم سندبيس دائرة المركز، حيث تعدى بالضرب على ابنته وتدعى ريتاج ف 10 سنوات، وذلك بعصا خشبية بسبب قيامها بالسرقة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقباء معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بقتل ابنته بعصا خشبية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.