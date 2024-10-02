الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

السيسى يهنئ غينيا وكوريا وتوفالو بيوم الاستقلال والتأسيس الوطنى

بوابة الوفد الإلكترونية

أرسل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الفريق مامادى دومبوى رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس الوطني.

وأوفد الرئيس السيسى، محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى القس توفيجا فايفالو فالاني الحاكم العام لتوفالو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 

 

الجريدة الورقية