الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الخارجية الروسية: واشنطن مسؤولة بشكل مباشر عن التطورات في الشرق الأوسط

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

 

حملت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واشنطن اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة المسئولية عن الوضع الحالي في الشرق الأوسط.

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روسيا: التصعيد في الشرق الأوسط نتيجة لفشل سياسات إدارة بايدن

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وقالت زاخاروفا في تصريحات إعلامية تعليقا على التصعيد الحالي في المنطقة-: "متأكدة من أن كل ما نشهده يقع تحت المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة، التي أدعت أن لها الحق الوحيد في فعل "الأمر الجيد" في هذه المنطقة" (على حد وصفها).

وكان الحرس الثوري الإيراني قد شن الليلة الماضية هجوما صاروخيا باليستيا ضد إسرائيل ردا على مقتل كبار قادة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وقالت طهران إن 90٪ من الصواريخ أصابت أهدافها المحددة بنجاح. وبدورها، قالت إسرائيل إن إيران أطلقت نحو 180 صاروخا على البلاد، تم اعتراض معظمها.

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الجريدة الورقية