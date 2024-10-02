سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاربعاء 2-10- 2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 64.19 جنيه للشراء، و64.39 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 64.9 جنيه للشراء، 64.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

64.19 جنيه للشراء.

64.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

64.9 جنيه للشراء.

64.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

64.9 جنيه للشراء.

64.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

64.8 جنيه للشراء.

64.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

64.17 جنيه للشراء.

64.68 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

63.93 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

64.15 جنيه للشراء

64.46 جنيه للبيع

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع الأربعاء بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل إلى شراء الأصول الآمنة مع قلق المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت التحركات المبكرة في آسيا طفيفة، مما ترك اليورو أقل من 1.10 دولار بعد أكبر انخفاض له في ما يقرب من أربعة أشهر الليلة الماضية.

وظل الين ثابتا على نطاق واسع عند 143.45 مقابل الدولار والفرنك السويسري عند 0.8463 مقابل العملة الأمريكية. وتراجع الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة الليلة الماضية عند 0.6283 دولار وقفزت أسعار النفط 2.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5 بالمئة خلال الليل إلى 101.2، وهو أكبر ارتفاع له منذ 25 سبتمبر. كما تلقى الدولار دعما من قراءة أقوى من المتوقع لفرص العمل في الولايات المتحدة.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا، وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة واستهدفت قادة فصائل مسلحة في المنطقة وكذلك ردا على العدوان على لبنان وغزة.