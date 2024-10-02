سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2-10-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.3 جنيه للشراء و158.1 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.3 جنيه للشراء

158.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.4 جنيه للشراء

158.1 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

151.8 جنيه للشراء.

158.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

154.2 جنيه للشراء.

158.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.1 جنيه للشراء

158.1 جنيه للبيع

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع الأربعاء بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل إلى شراء الأصول الآمنة مع قلق المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت التحركات المبكرة في آسيا طفيفة، مما ترك اليورو أقل من 1.10 دولار بعد أكبر انخفاض له في ما يقرب من أربعة أشهر الليلة الماضية.

وظل الين ثابتا على نطاق واسع عند 143.45 مقابل الدولار والفرنك السويسري عند 0.8463 مقابل العملة الأمريكية. وتراجع الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة الليلة الماضية عند 0.6283 دولار وقفزت أسعار النفط 2.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5 بالمئة خلال الليل إلى 101.2، وهو أكبر ارتفاع له منذ 25 سبتمبر. كما تلقى الدولار دعما من قراءة أقوى من المتوقع لفرص العمل في الولايات المتحدة.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا، وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة واستهدفت قادة فصائل مسلحة في المنطقة وكذلك ردا على العدوان على لبنان وغزة.ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في إسرائيل. وكانت إيران قد ضربت إسرائيل في أبريل دون التسبب في أضرار جسيمة.