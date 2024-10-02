قضايا المرأة تقيم ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

عقد برنامج "الحقوق الصحية والإنجابية" بمؤسسة قضايا المرأة ورشة تدريبية مع 27 من مقدمي الرعاية والخدمات الصحية في الواحات البحرية حول موضوع "الجندر والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

تعد هذه الورشة التدريبية الثالثة مع المجموعة الثانية من مقدمي الرعاية الصحية.

استهدف التدريب:

الأطباء، التمريض، مشرفات التمريض فنيي إدخال، إحصاء طبي

الرائدات والمثقفات الصحيات في قطاع الوحدات الصحية والإدارة الصحية ومستشفى الواحات البحرية

تناولت الورشة بناء ورفع قدرات الفريق الطبي في التعامل مع قضايا النوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع.



تعريف النوع الاجتماعي.

التعرف على العنف القائم على النوع الاجتماعي وأنواعه.

أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي في المجتمع وأسبابه.،

آليات الحماية لمنع العنف ضد المرأة في العمل، المدرسة، والأسرة.

بالإضافة إلى التعرف على الشرعة الدولية ومبادئ حقوق الإنسان والتمييز ضد المرأة.

والتعريف بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية في إطار حقوق المرأة.

7. المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.

قام بالتدريب أحمد أبو المجد – المحامي والخبير الحقوقي، معتمدًا على منهجية بناء جو من التفاعل بين المشاركين والانطلاق من خبراتهم.

تأتي هذه الورشة في إطار مشروع "تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر"، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع هيئة أوكسفام نوفيب، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة، والذي يهدف إلى بناء قدرات الفريق الطبي.