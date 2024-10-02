استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة والعظمى بالفيوم 31

تشهد محافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر، إستمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، مع نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، وسط أجواء خريفية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم الأربعاء على محافظة الفيوم تبلغ 31 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة.

ويسود المحافظة طقس معتدل ليلا بعد الانخفاض الطفيف في نسبة الرطوبة، وتشهد ساعات الليل إستمرار نشاط الرياح الباردة في الساعات الأخيرة من الليل وحتى الصباح الباكر.

وأشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد اليوم الأربعاء إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على فترات متقطعة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 32 كيلو متر في الساعة، مع الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، بينما تتراوح نسبة الرطوبة بين 20%، 50% وذلك تزامنا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها بشواطيء بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية على كورنيش بحر يوسف بمدينة الفيوم.

أجواء خريفية واستمرار نشاط الرياح الخفيفة بالفيوم

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة في الفيوم تشهد إنخفاضا طفيفا في درجات الحرارة والرطوبة خلال هذه الفترة، مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة على كافة أنحاء المحافظة، بينما تبقى درجات الحرارة معتدلة ليلا ومعتدلة خلال ساعات الصباح الباكر مع إستمرار نشاط الرياح الخفيفة وبقاء الطقس حار رطب نهارا مائل للحرارة ليلا مع إنخفاض طفيف في نسبة الرطوبة، واستمرار نشاط الرياح الخفيفة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، ويساعد نشاط الرياح على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار رطب نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى ظهور الشبورة الخفيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع سطوع الشمس وارتفاع درجات الحرارة.