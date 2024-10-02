بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية، أنه بمناسبة الاحتفال (بذكرى نصر أكتوبر المجيد) وحرصاً من الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل ، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منحهم (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 7/10/2024 حتى يوم الخميس الموافق 31/10/2024.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات في حيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض مطواة بمنطقة منشأة ناصر.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة معلومات تفيد قيام شخص بحيازة المواد المخدرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض – مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ومن جهة أخرى تمكن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد (3114) مخالفة مرورية متنوعة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.