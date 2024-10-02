كشف ملابسات فيديو سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير عكس الاتجاه بأحد شوارع مدينة الشيخ زايد بالجيزة معرضا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها.

في سياق آخر، ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على عامل وسائق بتهمة السطو المسلح على مكتب بريد وسرقة مبلغ 50 ألف جنيه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمنطقة الطالبية.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بتعرض مكتب بريد لعملية سرقة تحت تهديد الأسلحة البيضاء.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سرقة 50 ألف جنيه على يد لصين وفرّا هاربين بدراجة نارية.

وألقى رجال المباحث القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص وسيدة، بتضررهما من أحد الأشخاص "له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم قدرته على توفير فرصة عمل لهما بإحدى الجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على "هاتف محمول - علبتين لخطوط الهواتف المحمولة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".