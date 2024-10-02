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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

لإرغام إسرائيل على إيقاف اعتداءاتها..

تيار الحكمة العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الصف

عمار الحكيم
عمار الحكيم

دعا رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، المجتمع الدولي إلى توحيد الرؤية والصف والموقف لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على إيقاف اعتداءاته في أسرع وقت ممكن.

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وقال الحكيم، في بيان اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم الدولي لللاعنف وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا"، إن استخدام العنف من شأنه مسخ الهوية الإنسانية والأعراف القيمية بين بني البشر، فضلاً عن تهديده للأمن والاستقرار والسلم المجتمعي.

وطالب المجتمع الدولي بمجلس أمنه، ومنظماته الأمنية، ومؤسساته وهيئاته الحقوقية والإنسانية، فضلاً عن جميع الفعاليات الدينية والسياسية والإعلامية بتوحيد الرؤية والصف والموقف لإرغام الكيان الإسرائيلي على إيقاف اعتداءاته ضد الإنسانية في غزة ولبنان وسوريا وبلدان أخرى، بأسرع وقت ممكن.

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