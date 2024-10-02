التحفظ على 6 مُركبات مخالفة خلال حملة أمنية بالشروق

أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزاله فى التصدى لأعمال البناء المخالف ومواجهة جميع المخالفات بكل حسم.

أوضح رئيس الجهاز أن اللجنه تمكنت من تنفيذ قرار إزاله لأعمال بناء مخالف بدور سطح أحد العقارات السكنيه بالحى الرابع والمتمثله فى قيام صاحبه بزيادة النسبه البنائية.

وأضاف عبدالمقصود أن تنفيذ القرار أسفر على إزالة السقف الخرسانى الخارج عن حدود النسبة القانونية، كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفى سياق آخر أشار رئيس الجهاز إلى تواصل شن الحملات على المعدات الثقيلة والمركبات العاملة بالمدينه حيث أسفرت آخر الحملات بالتحفظ على (6) مُركبات مخالفة.

أوضح رئيس الجهاز أن المخالفات المضبوطه عباره عن (2) خلاطه عمل ليلى ، (1) قلاب ،(1) سياره ربع نقل إلقاء مخلفات ، (1) مينى باص إنتظار عشوائى وتعمد تعطيل حركة المرور، (1) سياره فان بيع مشروبات وأضاف أنه تم إقتياد المخالفين إلى مقر الجهاز وتحرير المحاضر اللازمه وتم التحفظ عليهم وإتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه ضد أصحابهم

أكد رئيس الجهاز على إستمرار الجهود المبذوله للتصدى لكافة أوجه العشوائيه والحفاظ على الصوره الحضاريه المناسبه لمكانة مدينة الشروق