اليوم.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر حتى الثلاثاء المقبل

وافق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب "تعديل الترشيح" بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء القادم.

وأهاب الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن يلتزموا بالموعد المحدد؛ حرصًا على مصلحتهم واستقرار العملية التعليمية.

وعلى صعيد متصل، صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على مد فترة تسجيل الطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من الأحد وحتى مساء الأحد الموافق 29 سبتمبر الجاري 2024م عبر "منصة الأزهر للوافدين".

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، بأنه سبق أن تم فتح باب تسجيل القبول بجامعة الأزهر للوافدين خلال الفترة من 8 سبتمبر وحتى اليوم الأحد.

وأشار فرج أن التقديم لمكتب تنسيق القبول للطلاب الوافدين يكون إلكترونيًّا من خلال منصة جامعة الأزهر للوافدين في ثوبها الجديد عبر الرابط الآتي:

International.azu.edu.eg

تنسيق جامعة الأزهر

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024- 2025م مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد والشكر لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065) طالب وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 % .

القسم العلمى بنين

كلية العلوم القاهرة تخصص عام ( 516 ) درجة بنسبة 79.38 %،

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام ( 518 ) درجة بنسبة 79.69 %

اللغات والترجمة تخصص عام ( 491 ) درجة بنسبة 75.54 %

معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة ( 567 ) درجة بنسبة 87.23 %

معهد إعداد فنى المختبرات بكلية العلوم القاهرة ( 559 ) درجة بنسبة 86 %

كلية الإعلام ( 453 ) درجة بنسبة 69.69 %

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 481 ) درجة بنسبة 74 %

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام ( 478 ) درجة بنسبة 73.54 %

كلية التربية بالقاهرة تخصص عام ( 379 ) درجة بنسبة58.31 %،

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 435 ) درجة بنسبة 53.08% .

القسم الأدبي بنين

كلية اللغات والترجمة تخصص عام ( 355 ) درجة بنسبة 56.35%

كلية الإعلام ( 440 ) درجة بنسبة 69.84%

شريعة وقانون باللغة الانجليزية بمصروفات ( 496 ) درجة بنسبة 78.73%

كلية التجارة القاهرة تخصص عام ( 429 ) درجة بنسبة 68.1%

كلية التربية الرياضية القاهرة ( 357 ) درجة بنسبة 56.67%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام ( 351 ) درجة بنسبة 55.71%

كلية اللغة العربية تخصص عام ( 340 ) درجة بنسبة 53.97%

معهد معاونى القضاء بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة (353 ) درجة بنسبة 56.03.

القسم الأدبي بنات

كلية الإعلام ( 519 ) درجة بنسبة 82.38%

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية (494) درجة بنسبة 78.41%

كلية التجارة بنات القاهرة تخصص عام ( 406 ) درجة بنسبة 64.44

معهد معاونى القضاء بكلية الدراسات الإسلامية العربية بنات القاهرة ( 409 ) درجة بنسبة 64.92%.