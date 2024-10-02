الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، مع العديد من مباريات الهامة، وأبرزها لقاءات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، إلى جانب مباريات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 2 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة 

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا


جيرونا ضد فينورد - الساعة 7:45 مساءا - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد أتالانتا - الساعة 7:45 مساءا - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتورم جراتس ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً

لايبزيج ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD
أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

دينامو زغرب ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

ليفربول ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ليل ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD


مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي


اسطنبول باشاكشهير ضد رابيد فيينا - الساعة 5:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

فيتوريا جيماريش ضد إن كيه تسيلي - الساعة 5:30 مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد
سيدني الأسترالي ضد كاليفورنيا إيجلز.

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