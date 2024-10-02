يعتبر التشتت والنسيان وقلة التركيز، من أكثر المشكلات التي قد تواجه الطالب أثناء المذاكرة والحفظ، وفيما يأتي أدعية لتثبيت المعلومة في ذهن الطلاب: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع.

اللهم إنّي أعوذ بك من نسيان ما درست، ومن التشتت وضعف التركيز والقلق، وأسألك يا مولاي أن تُثبّت المعلومات في عقلي فلا يتفلّت ولا يضيع منها شيء. اللهم إنّي أسألك ثبات المعلومة والقدرة على استحضارها متى دعت الحاجة إليها، وأسألك يا ربّي أن تُيسّر أموري وأن ترضى عنّي وتهديني لما يصلحني.

اللهم إنّي أسألك زيادةً في العلم والدين، وسهولةً في الفهم والحفظ، وبركةً في العمر والرزق. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة. اللهم قِني شرّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، وثبّت المعلومات في صدري، واجعلني قوّي الحافظة واعي القلب.