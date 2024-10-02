هندسة سوهاج تنظم ندوة تثقيفية للتوعية بالمبادرة الرئاسية"بداية"

نظمت كلية الهندسة بجامعة سوهاج، ندوة تعريفية عن مبادرة "بداية"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف بناء الإنسان المصري، والاستثمار في رأس المال البشري.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الندوة جاءت ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية والتوعوية التى تنظمها الجامعة للتعريف بالمبادرة الرئاسية، وتوعية الطلاب بأهدافها ومحاورها المتعددة.

وذكر الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، أن الندوة شارك بها أكثر من 500 طالب وطالبة، وعقدت بمدرجات الكلية، وتم خلال الندوة تسليط الضوء على الدور الهام والفعال الذي تقوم به الجامعة لتنفيذ فعاليات المبادرة، بالإضافة إلى حث الطلاب على ضرورة المشاركة والمساهمة فى أنشطة المبادرة داخل الجامعة وخارجها، والاستفادة من البرامج والفعاليات التى تخدم العملية التعليمية والدورات التدريبية التى تستهدف تنمية مهاراتهم وتكسبهم خبرات وقدرات تساعدهم على الابتكار والإبداع.