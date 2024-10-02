موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024.. ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في يوم 28 أكتوبر المقبل، والذي تم تطبيقه فى منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل الماضي، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة، كما سيتم تطبيق التوقيت الشتوي 2024، يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل في تمام الساعة الـ12 بعد منتصف الليل، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

نظام التوقيت الصيفي

ووافق مجلس النواب في وقت سابق على مشروع قانون تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، لترشيد الطاقة.

طريقة ضبط الساعة على التوقيت الشتوي 2024

فتح إعدادات الهاتف.

يجب اختيار خيار ضبط الساعة.

عليك تأخير الساعة 60 دقيقة بحلول الساعة 12:00 منتصف الليل يوم الخميس.

يمكنك تفعيل خيار الضبط التلقائي، الذي سيقوم بتغيير الساعة تلقائيًا عند تطبيق التوقيت الشتوي في مصر.

الهدف من تطبيق التوقيت الشتوي

جدير بالذكر يهدف تطبيق التوقيت الشتوي إلى توفير نحو 25 مليون دولار من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 1%، ما يعادل نحو 150 مليون دولار سنويًا.