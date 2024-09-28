التوقيت الشتوي.. مواعيد غلق المحال التجارية

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد عمل المحلات التجارية في التوقيت الشتوي 2024 .

تطبيق غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2024



سيتم الغلق فى العاشرة مساء ما عدا يومي الجمعة والخميس والأعياد الرسمية فى الحادية عشر.

وبدء تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، أمس الجمعة وذلك بعد انتهاء المواعيد الصيفية للمحلات الخميس الأخير من شهر سبتمبر.

مواعيد غلق المحلات وفق التطبيق الشتوي 2024



و تسعى الحكومة من خلال تطبيق المواعيد الشتوية 2024 لغلق المحال التجارية لترشيد الاستهلاك للطاقة والسماح لشركات وهيئات النظافة القيام بدورها فى تجميل وتنظيف الشوارع والميادين، والحد من أي إزعاج خاصة داخل الكتل السكنية.

المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات

يبدأ عمل المحلات من 7 صباحا حتى 10 مساء.

سيتم مد العمل ساعة أيام الخميس والجمعة والأعياد الرسمية للدولة لتغلق المحلات الساعة 11 مساءً.

تتضمن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

فيما تشمل مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية 8 صباحًا وتغلق الساعة 6 مساء باستثناء الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود من أجل خدمة المواطنين.

المحال المستثناة من قرار الغلق



وفيما يخص مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تبدأ يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً كما يتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن كما تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

وسيتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل: محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.