رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطية

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه مارتشيلو سكاليزي مدير اتحاد الجامعات المتوسطية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هايدي بيومي مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة.

وبحث رئيس الجامعة خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات أعضاء الاتحاد في المجالات البحثية والأكاديمية وتبادل الزيارات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

كما تم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائمة بالفعل بين الاتحاد جامعة القاهرة باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لهذا الاتحاد، وكذلك سبل توسيع نطاق التعاون المستقبلي بين الجامعة ونظيراتها من الجامعات المتوسطية.

دور جامعة القاهرة الريادي

واستعرض رئيس جامعة القاهرة الدور الريادي لجامعة القاهرة وجهودها في تقديم الخدمات المتكاملة للطلاب الوافدين.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أهمية تبادل الخبرات بين الجامعات في المنطقة الأورو-متوسطية وفي أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استضافت بقاعة أحمد لطفي السيد اجتماع ممثلي اتحاد الجامعات المتوسطية، وهو الاتحاد الذي يضم ١٦٨ جامعة من الجامعات التي تقع في أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.