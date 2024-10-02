محمد إبراهيم: صدمت بمستوي إمام عاشور في السوبر الأفريقي
قال محمد إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلي إنه تفاجأ وصدم بمستوي إمام عاشور المتراجع في مباراة السوبر الأفريقي.
اضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" والد زوجتي زملكاوي وشاهدت معه مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي".
وواصل:" مباريات الأهلي والزمالك خارج التوقعات وله علاقة بيوم المباراة والزمالك سيطر علي اللقاء خاصة في الشوط الثاني".
وأكمل:" عبد الله السعيد من اسباب تتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي".
واكمل:" الزمالك اصبح يمتلك وسط ملعب قوي ومختلف والفريق الأبيض قدم مباراة كبيرة".
تابع:" تفاجأت بتراجع مستوي إمام عاشور في مباراة السوبر الأفريقي وناصر منسي مفاجأة السوبر الأفريقي ".
واكمل:" عمر جابر يستحق الانضمام لقائمة المنتخب الوطني ومن فترة طويلة وليس الآن".
واختتم:" شيكابالا من اللاعبين العشرة ووقفوا بجواري كثيرا في بدايتي