إنبي: الزمالك سدد 100 ألف دولار وننتظر 50 من السوبر الإفريقي

أكد محمد إسماعيل مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، أن التفاوض مع الفريق البترولي ليس صعب وغير مرهق كما يظن البعض مع الأندية ولا توجد شروط صعبة كما يتم الترويج.

وتابع إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حصلنا على 100 ألف دولار من وراء فوز الزمالك بكأس الكونفدرالية في صفقة زياد كمال، وننتظر 50 ألف دولار من وراء الفوز بالسوبر الإفريقي في صفقة محمد حمدي المعار للفريق".

وأضاف محمد إسماعيل: "إنبي لعب على التوقع بفوز الزمالك بالكونفدرالية والسوبر، وهذا ما نفعله ولذلك هو الأمر عرض وطلب في الانتقالات".

وقال مدير الكرة: "نتخوف من عدم مشاركة محمد حمدي، ولذلك وضعنا نسبة مشاركة 35% في المباريات المحلية و 25% في المباريات الإفريقية، وحال لم يتم تحقيق ذلك هناك بند يتم الحصول على 5 مليون جنيه".

واستطرد: "إنبي يتعامل مع كل الأندية على مسافة واحدة، والأهلي إذا أراد التعاقد مع لاعب من إنبي سيتم التفاوض معنا، ولا توجد مشاكل بين الناديين".

وأوضح إسماعيل: "لم يتم الاتفاق مع الزمالك حول صفقة تبادلية برحيل أحمد أمين أوفا للفارس الأبيض مع قدوم حسام أشرف، ولكن حال تم عرض الأمر سيتم مناقشته".

واختتم: "الزمالك لم يطلب التعاقد مع كالوشا حتى الآن، وإذا تم طلب التعاقد معه سيتم الموافقة على إعارته فقط بسبب نظام الدوري الجديد".