بفضل جهود الاتحاد العام للمصريين .. مهمة قنصلية ناجحة في مدينة كالجاري بكندا .. صور

ساهم الاتحاد العام للمصريين في كندا في حشد أبناء الجالية المصرية المقيمين في ولاية البرتا لحل مشاكلهم المرتبطة بجوازات السفر وشهادات الميلاد المصرية وبطاقات الرقم القومي.

وقد أشاد الجميع بالتعامل الراقي من وفد السفارة المكون من المستشار تامر توفيق نائب السفير احمد حافظ.

وقد عقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع كندا عدة اجتماعات بقصد إخطار أبناء الجالية هناك وحثهم على إجراء كافة معاملاتهم القنصلية واستغلال تواجد بعثة السفارة في مقاطعة البرتا وفي مدينة كالجاري تحديداً.

واستجاب عدد غير قليل من أبناء الجالية بفضل الجهود المبذولة من د. مروة غراب عضو الاتحاد العام للمصريين ومسؤولة الأمانة في كالجاري والمدن القريبة الواقعة في جنوب كندا.

وقد اشاد وسيم بطرس رئيس الاتحاد في كندا بالمهمة القنصلية وبالمهام التي توليها السفارة المصرية في كندا للوصول إلى المصريين في كل أنحاء كندا.

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