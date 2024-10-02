احتفالات شعبية في صنعاء تأييدًا للضربات الإيرانية على إسرائيل

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مساء امس ، احتفالات شعبية كبيرة، حيث تجمع الآلاف في الشوارع تعبيرًا عن فرحتهم بالضربات الإيرانية التي استهدفت أهدافًا إسرائيلية ، رفع المشاركون في هذه الفعاليات الأعلام الإيرانية والفلسطينية، مرددين شعارات تؤكد تضامنهم مع فلسطين ولبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وتأتي هذه الاحتفالات في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أطلقت إيران موجة من الضربات الصاروخية على أهداف في "إسرائيل"، مما أثار ردود فعل متباينة في العالم العربي. واعتبرت الجماهير في صنعاء هذه الضربات علامة على قوة محور المقاومة، الذي يضم إيران وحلفاءها في المنطقة، معتبرينها خطوة تدعم حقوق الفلسطينيين وتوجه رسالة إلى "إسرائيل" بضرورة التراجع عن اعتداءاتها.

وفي هذا السياق، أشاد المسؤولون الحوثيون في اليمن بالضربات الإيرانية، معتبرين إياها "ردًا مشروعًا" على ما وصفوه بالعدوان الإسرائيلي. وأعربوا عن دعمهم الثابت لفلسطين ولبنان، مؤكدين أن هذه العمليات العسكرية تعكس وحدة صف المقاومة ضد الاحتلال.

الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات تأتي بعد أيام من تصعيد الهجمات الإسرائيلية، التي استهدفت مواقع في غزة ولبنان، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا. وفي المقابل، كانت إيران قد أعلنت أنها سترد بشكل أقوى على أي اعتداء إسرائيلي، محذرة من عواقب هذا التصعيد.

وتعكس هذه الاحتفالات الشعبية في صنعاء التوتر المتزايد في المنطقة، حيث يتوقع العديد من المراقبين أن تظل الأوضاع متوترة، مما يتطلب تدخلًا دوليًا عاجلًا لخفض التصعيد وتحقيق السلام.