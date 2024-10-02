على معلول يرحل عن صفوف الأهلي في يناير

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي فتح ملف التدعيمات مرة آخرى، ولازال هناك رغبة في التعاقد مع مهاجم جديد.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "الأهلي فتح ملف التعاقد مع مهاجم جديد خلال الصيف الجاري، وقبل انتهاء فترة الميركاتو يوم 25 أكتوبر، وهناك رغبة في ضم مهاجم فلسطيني، وبعض الأسماء عادت للظهور على طاولة الإدارة مجددا منهم يوسف ساليتش".

وأضاف: "حتى الآن البعض يسأل عن موقف علي معلول، بعدما وقع لمدة موسم دون الاعلان الرسمي حتى الآن، لا زال هناك خلاف حول مستقبل اللاعب حتى الآن، وقد يرحل خلال شهر يناير المقبل".

وأكمل: "علي معلول يعيش أيامه الأخيرة مع النادي الأهلي، ولو وصل له أي عرض رسمي حاليا فأن الأهلي سيوافق بشكل رسمي، والنادي أدى دوره تماما وقام بتجديد العقد معه رغم اصابته، وفي يناير بنسبة 99% سيرحل في يناير، ولو كان هناك نية لقيده في الفريق، كانت سيتم ضمه حاليًا للقائمة خصوصا في ظل عدم وجود لاعب اجنبي خامس".