أيمن يونس: عمر جابر يستحق التواجد مع منتخب مصر..وكولر أهدي الزمالك السوبر

أكد أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، أنه مُعجب للغاية بالإشادات التي حصلت من جماهير الأهلي والإعلام بعد تتويج الأبيض بالسوبر الإفريقي والتأكيد على أحقية الزمالك في الفوز، مشيرًا إلى أن هناك بعض اللاعبين يفكرون فقط في السوشيال ميديا، والاحتفال بالأهداف من أجل اللقطات فقط.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC: "كرة القدم دائمًا فيها متغيرات، والمشهد في السوبر كان الزمالك يستحق اللقب، وركلة جزاء للأهلي ساهمت في انتفاضة لاعبي الأبيض، بينما تخيل لاعبو الأهلي أن اللقاء حسم لصالحهم، وتخيلوا أنهم فازوا حتى في ظل حالتهم السيئة داخل الملعب".

وأضاف: "إمام عاشور عليه أنه يكافح في الملعب، وطريقة تفكيره مؤخرًا عليها علامات استفهام، هو لاعب موهوب لكن الموهبة ليست كافية، ولابد من الاصرار والالتزام داخل الملعب، وضد التسرع في الحكم على أي لاعب بشأن مباراة واحدة".

وواصل: "أحب دائما اللاعب المُنتج داخل الملعب، وأكرم توفيق طور من نفسه ويستحق التواجد مع منتخب مصر، ومروان عطية الأفضل في مركز 6 وتغييره في لقاء السوبر كان خطأ، وأحمد نبيل كوكا له مستقبل كبير".

وأكمل: "عمر جابر كان يستحق التواجد في منتخب مصر رغم أننا ندعم حسام حسن قلبا وقالبا في الفترة الأخيرة، وأحمد حجازي من الشخصيات الجيدة، ونبيل عماد دونجا يستحق التواجد في ظل المستوى المميز مؤخرا، ويلعب بروح واصرار ورغبة في اثبات نفسه".

وتابع: "كولر أهدى الزمالك المباراة بعدما فقد وسط الملعب بسبب ثنائي الارتكاز أكرم توفيق ومروان عطية، واللذان تراجعا كثيرًا للدفاع، الأهلي لا يجب أن يلعب بثنائي ارتكاز مطلقًا، ومباريات القمة دائما مفتوحة، وكان ممكن يلعب بأفشة وإمام عاشور سويًا، والزمالك كان متمركز جيدا".

وأضاف: "الزمالك كان له سيطرة كبيرة لكنه لم يصل كثيرا للمرمى، وكان جوميز موفق في الدفع بـ ناصر منسي بعدما خطف هدف التعادل أمام الاهلي".

وأشار إلى أنه حال التقى الأهلي مع الزمالك في السوبر المصري ستكون مواجهة قوية وصعبة للغاية بين الفريقين، مشيرا إلى أنه دائما لديه تحفظات عن جوزيه جوميز، لكن النتائج القادمة في الدوري المصري سيكون هي الفيصل في الحكم على المدرب، وقد حصل على ثقة غير عادية مؤخرا.

وأكد: "تصريحات مسئولي الزمالك بالرغبة في المشاركة بمونديال الأندية (حب للنادي فقط) لكن ما هي الأساسيات التي سوف تجعله مؤهلا للمشاركة، لابد من استغلال البداية، هي مجرد 90 دقيقة، الفريق كسب مبلغ كبير، والانتصار يمثل انتعاشة كبيرة للفريق الأبيض".

وأتم: "كنا نشاهد المباراة سويا من قدماء الزمالك فاروق جعفر وهشام يكن وطارق يحيى وحسن شحاتة، وجميعهم كان على اعصابهم ويدعمون الفريق بقوة، ونحن دائما في منافسة شريفة وليس عداء".