تعادل محبط لشتوتجارت الألماني امام سبارتا براج التشيكي

فشل فريق شتوتجارت الألماني في تحقيق فوزه الاول في بطولة دوري أبطال أوربا في الموسم الحالي بعدما تعادل على ملعبه ووسط جماهيره بملعب مرسيدس بنز ارينا مع فريق سبارتا براج التشيكي بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعة بدوري أبطال أوروبا.

دخل شتوتجارت الألماني المباراة وهو يأمل في تحقيق فوز اول له في البطولة بعدما خسر في الجولة الاولى امام ريال مدريد بينما دخل سبارتا براج بهدف تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الاولى على سالزبورج النمساوي بثلاثة أهداف نظيفة .

جاء هدفا المباراة في الشوط الاول حيث تقدم شتوتجارت بهدف في الدقيقة الثامنة عن طريق الفرنسي انزو ميلو قبل ان يتعادل فريق سبارتا براج عن طريق الفنلندي كاسبر كان في الدقيقة ٣٤ .

بهذه النتيجة يحصل شتوتجارت على نقطته الاولى فيما رفع سبارتا براج رصيده الى ٤ نقاط كاملة .