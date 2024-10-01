الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يعلن مد فترة الإشتراك السنوي للاعضاء

حسين لبيب رئيس نادي
حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، مد فترة سداد الاشتراك السنوي للسادة أعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء حتى يوم 7 أكتوبر الجاري، دون أي غرامات تأخير.

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الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز في كأس العالم للأندية لليد

وجاء قرار مجلس الإدارة، احتفالاً بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخ القلعة البيضاء.

ويحرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، على دعم السادة أعضاء الجمعية العمومية، والتخفيف عليهم فيما يخص سداد الاشتراك السنوي.

الزمالك يفوز على كاليفورنيا في مونديال أندية اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره كاليفورنيا إيجلز بنتيجة 41-23 ، في المباراة التي جمعتهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مباريات تحديد المراكز في بطولة كأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 21-11 ، في الشوط الثاني، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 41-23

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً"

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