الزمالك يكتسح كاليفورنيا إيجلز في كأس العالم للأندية لليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره كاليفورنيا إيجلز بنتيجة 41-23 ، في المباراة التي جمعتهما على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مباريات تحديد المراكز في بطولة كأس العالم للأندية.

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 21-11 ، في الشوط الثاني، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 41-23

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيساً، فرناندو باربيتو مديراً فنياً، ومحمد عبدالسلام ريشة مدرباً عاماً، وماركو ماركيس مدرباً لحارس المرمى، وأشرف عز رئيساً للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائياً للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديراً إدارياً".