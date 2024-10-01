أشرف أبو الهول: ردة فعل نتنياهو على الضربات ستكون قاسية

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إن إيران بضرباتها اليوم على جميع أنحاء إسرائيل أعطت لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فرصة عمره، ونتنياهو في حالة النشوة وجيشه مستعد لأي رد على إيران.

ونوه "أبو الهول"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن رد نتنياهو سيكون قاسي هذه المرة؛ لأنه يريد أن يقضي على كل أعدائه دفعة واحدة، مشددًا على أن نتنياهو لديه بنك الأهداف الموجود في طهران، منوهًا بأنه من الممكن أن يكون تدخل أمريكي لتهدئة الأوضاع بعض الشئ؛ لأنه من مصلحته أن يكون الوضع مستقر إلى ابعد حد بسبب الاقتراب على الانتخابات الأمريكية.

وشدد على انه من المتوقع أن يستهدف إسرائيل للبرنامج النووي الإيراني أو بعض المنشآت الهامة، مؤكدًا أنه سيكون هناك ضغط على نتنياهو ليطلق جولة أخرى من الألعاب النارية مثلما فعلت إيران، ولا يستهدف أهداف بعينها.

قال الكاتب الصحفي اشرف أبو الهول، :"رد فعل الشارع الإسرائيلي اختلف بين الهجوم على غزة وضرب لبنان بسبب الرهائن"، موضحًا أن تدمير غزة كان الهدف من الحرب الإسرائيلية على القطاع، منوهًا بأن الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين أعلن أنه أنهى مهمته في غزة، ونتنياهو كان ينتظر اللحظة المناسبة للانتقال من جبهة غزة لجبهة للبنان، مشددًا على أن عمليات إسرائيل في الجبهة اللبنانية بدأ باختراف أجهزة اللاسلكي البيجر والهوكي كوكي واستهداف عناصر حزب الله.