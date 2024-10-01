اختيار محمد عبد الله وكيل ثاني لنقابة المهن الموسيقية

وقع الاختيار على الدكتور محمد عبد الله ليكون وكيل ثاني لنقابة المهن الموسيقية التى يرأسها الفنان مصطفى كامل.

وأعرب الدكتور محمد عبد الله عن امتنانه وسعادته بثقة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بعد اختياره وكيلاً للنقابة في جلسة إجرائية عقدها المجلس أمس الاثنين .

ووجه الشكر الخاص للفنان مصطفى كامل، النقيب العام، وأعضاء المجلس على هذه الثقة، معبّرًا عن أمله في أن يحقق النجاح في مهمته وأن يكون عند حسن ظن الجميع.

وأشاد بالطفرات الإيجابية التي أحدثها الفنان مصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود النقيب العام واعضاء المجلس والجمعية العمومية .