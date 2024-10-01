“جلال” و"ناصف" يشهدان ديفيليه مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 24

مهرجان الإسماعيلية .. أطلقت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وشهد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ديفيليه استعراضي لفرق المهرجان الذي تقيمه الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعلاقات الثقافية الخارجية، بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

بدأت الفعاليات بطابور عرض بداية من شارع محمد علي، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية المصرية والأجنبية فقرات من فنونها المميزة بمشاركة 21 فرقة، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، وفرقة القلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة، وذلك وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة وزوارها.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

حضر الديفيليه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اللواء محمد محمود أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد شعلان المستشار العسكري للمحافظة، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، د. إسلام زكي رئيس الإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، الفنان محمد حجاج، مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية، تغريد كامل، مدير عام التسويق، ووفود الدول المشاركة والعديد من الإعلاميين والقيادات الثقافية والتنفيذية، ووسائل الإعلام المتنوعة.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي في الثامنة مساء غد الأربعاء 2 أكتوبر بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويكرم المهرجان الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي في عام 1985، والفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان محمد خليل المدير الأول للمهرجان، بجانب تكريم عدد من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي بالكثير من الأعمال والبصمات الفنية المميزة، وذلك خلال الندوات العلمية التي يتضمنها المهرجان.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين تقام فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، وتنفذ الفعاليات من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية.

وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية يوم 7 أكتوبر بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.

فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية