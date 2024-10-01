تسليم 10 عقود لتقنين أراضي الدولة بمحافظة البحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة بتسليم 10 عقود تقنين للمتقدمين من مركز حوش عيسى بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

كما قامت المحافظ بتسليم عدد 14 نموذج 8 الخاص بالتصالح، لعدد من المتقدمين بواقع 6 نماذج بمركز أبو حمص، و3 نماذج بحوش عيسى، و5 نماذج بدمنهور.

وأشارت الدكتورة چاكلين عازر، إلي أن تسليم هذه العقود و النماذج يمثل خطوة هامة لتشجيع المواطنين الذين سبق لهم التقدم لتوفيق أوضاعهم، على إنهاء إجراءات التقنين بكل شفافية وموضوعية لضمان إسترداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين.

وشددت المحافظ ،على ضرورة التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المواطنين وتسريع إجراءات التقنين مع الالتزام بالقوانين.

وتهيب المحافظة بالمواطنين واضعي اليد على الأراضي أملاك الدولة، بسرعة توفيق أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة المقررة قانوناً ،وإلا سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإسترداد الأراضي حفاظا علي حق الشعب

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة التي تقوم بها المحافظة، لإنهاء إجراءات ملفات التقنين وتيسير الأمور على المواطنين.