إسرائيل: مقتل 8 أشخاص في عملية إطلاق نار تل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن 8 أشخاص قتلوا وإصابة آخرين، في عملية إطلاق نار وقعت في منطقة يافا جنوب تل أبيب، وتحقق ايضا في هجوم آخر وقع في فندق بمدينة هرتسليا.

وأعلنت الشرطة في بيان أنه تم تحييد منفذيّ الهجوم، فيما قال الإسعاف الإسرائيلي إنه "يعالج عدة أشخاص كانوا في هجوم إطلاق النار في يافا"، مشيراً إلى وجود أشخاص فاقدي الوعي.

وكشفت لقطات مسجلة أن مسلحين ينزلون في محطة القطار السريع ويفتحون النار على المارة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 أشخاص على الأقل لحقت بهم إصابات خطيرة.

هيئة الإسعاف الإسرائيلية

وأشارت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إلى أنها تلقت تقريراً في تمام الساعة 16:01 بتوقيت جرينتش عن أشخاص أصيبوا بطلقات نارية، مضيفةً أن الطواقم الطبية والمسعفين عالجوا في الموقع عدداً من المصابين بدرجات متفاوتة من الإصابات، ومنهم من كانوا فاقدين للوعي.