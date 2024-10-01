مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا ، يتسلح آرسنال في مباراة الليلة ضد باريس سان جيرمان بالأرض والجماهير على ملعب "الإمارات"، حيث يسعى لتحقيق انتصاره الأول في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا 2024-2025. المباراة تعد من أبرز المواجهات في الجولة الثانية، وستكون حافلة بالقوة والإثارة، إذ يتطلع كلا الفريقين لحصد الثلاث نقاط.

بعد تعادله المخيب أمام أتالانتا في الجولة الأولى، يطمح آرسنال بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا لتصحيح المسار وتجاوز باريس سان جيرمان في مباراة الليلة. الفوز في هذا اللقاء سيكون خطوة هامة نحو التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية. يستغل أرتيتا دعم الجماهير والعامل النفسي للعب على أرضه، ويأمل أن يحقق الفريق أداءً أفضل في مواجهة الخصم الفرنسي القوي.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان المباراة بضغط كبير بعد تعادل مخيب في الدوري الفرنسي أمام ريمس، إلى جانب استبعاد عثمان ديمبلي لأسباب تأديبية من قبل المدرب لويس إنريكي. رغم هذا الغياب، يسعى إنريكي لاستغلال قوة فريقه وقدراته الهجومية لتحقيق الفوز والعودة إلى فرنسا بالثلاث نقاط.

تاريخياً، التقى الفريقان في أربع مواجهات سابقة في دوري الأبطال، حيث حقق آرسنال فوزاً واحداً، بينما انتهت ثلاث مواجهات بالتعادل. في حصيلة الأهداف، سجل آرسنال 5 أهداف مقابل 4 أهداف لصالح باريس سان جيرمان، ما يعكس تقارب المستوى بين الفريقين.

الجميع ينتظر مواجهة الليلة بفارغ الصبر، حيث يتوقع أن تكون المباراة مليئة بالتحديات والإثارة، في ظل رغبة كل فريق في تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة القارية.

البث المباشر لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان اليوم

ويسعي أرسنال اليوم للفوز واقتناص الثلاث نقاط مستعينًا بعاملي الأرض والجمهور، لتعويض التعادل في الجولة الماضية أمام أتلانتا الإيطالي.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

بينما يأمل باريس سان جيرمان في تحقيق الانتصار الثاني له علي التوالي في البطولة، لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والسعودية والعراق والكويت واليمن ولبنان وسوريا والصومال، كما ستنطلق ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

بينما سيكون موعد المباراة بتوقيت الإمارات-أبوظبي عند الساعة الحادية عشر مساءًا.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان اليوم في دوري الأبطال

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي سوف يتم بث مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان عبر قناة بي إن سبورت 1.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: جوراين تيمبير - ويليام ساليبا – جابرييل - كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس - توماس بارتي - تروسارد

خط الهجوم: كاي هافيرتز - بوكايو ساكا - مارتينيلي

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام أرسنال

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليام باتشو- نونو مينديز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري - فابيان رويز- فيتينيا.

خط الهجوم: كولو مواني- ماركو أسينسيو- باركولا.