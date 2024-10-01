"أكسيوس": الصواريخ الإيرانية على إسرائيل جاءت بعد تحذيرات أمريكية

أكد موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إطلاق الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل جاء بعد ساعات من تحذيرات أمريكية من هجوم إيراني وشيك، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”

إطلاق الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل

واعترضت ‏الدفاعات الإسرائيلية، المسيرات والصواريخ الإيرانية في سماء تل أبيب، وتم إطلاق ما لا يقل عن 102 صاروخا من إيران وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل.

أعلن جيش الاحتلال، عن أن جميع المدنيين الإسرائيليين دخول في الملاجئ في ظل إطلاق الصواريخ من إيران على إسرائيل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بـأن سماء الجنوب اللبناني تضيء بصواريخ عدة في اتجاه اسرائيل، وكانت أطلقت إيران ما يزيد عن 100 صاروخ باليستي من الأراضي الإيرانية تجاه جميع أنحاء إسرائيل.

صواريخ باتجاه إسرائيل:

وشدد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن جيش الاحتلال، على أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل منذ قليل، وذلك حسبما جاء في بالتزامن مع تصاعد حدة العمليات العسكرية بين إيران وما يصفهم الخبراء السياسيين والدبلوماسيين “أذرع إيران” في المنطقة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل.