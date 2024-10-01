تفاصيل ومدة غياب محمد زيدان لاعب الإسماعيلي عن الملاعب

قال الدكتور أحمد هشام، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، إن محمد زيدان مهاجم الفريق، تعرض لشرخ في قاعدة المشطية الخامسة بالقدم.

وأكد في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف سيغيب على أثره لمدة لا تقل عن 20 يوما .





وخرج زيدان مصابا من ودية بورتو السويس، التي جمعت الفريقين، أمس، الاثنين، وانتهت بفوز الإسماعيلي برباعية دون رد.

على صعيد آخر ، أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفاً للراحل إيهاب جلال .

وقرر مجلس إدارة النادي التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الأولمبي السابق بعد الموافقة من جميع أعضاء المجلس خلال الأيام الماضية .

وعلى جانب آخر ، فاز فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على نظيره بورتو السويس، برباعية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما أمس، الاثنين، على استاد الإسماعيلية، ضمن برنامج إعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

سجل رباعية الإسماعيلي، كل من، نادر فرج، وخالد النبريصي، وعمر القط، ومدافع الفريق المنافس سجل بالخطأ في مرماه، بعد تسديدة من محمد بيومي.

وخاض الفريق المباراة بتشكيل مكون من، كمال السيد، في حراسة المرمى، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، عبد الله السعيد، حاتم سكر، في خط الدفاع، محمد عبد السميع، عماد حمدي، عبد الرحمن الدح، في خط الوسط، نادر فرج، مروان حمدي وخالد النبريصي، في الهجوم.

وشهد اللقاء حضور المهندس نصر أبو الحسن، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور فرج عمران، نائب رئيس النادي، والأستاذ مصطفى شلة، أمين الصندوق، والدكتور أحمد عبد الرحمن، والأستاذ شوقي عوض، والدكتور محمد جمال، أعضاء مجلس الإدارة.