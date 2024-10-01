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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

عاجل.. إسرائيل تخلي مقرات المخابرات استعدادا لضربة إيرانية وشيكة

مقر عسكري واستخباري
مقر عسكري واستخباري في تل أبيب

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن إخلاء مقرات لوحدات المخابرات في تل أبيب تحسبا لهجوم إيراني متوقع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولاً بارزًا في البيت الأبيض حذر بلاده من خطر هجوم وشيك قد تشنه إيران بالصواريخ الباليستية، على إسرائيل، غير أنه لم يتم رصد أي إطلاق صواريخ من إيران حتى الآن. 

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ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية، إلى هاجاري قوله إن إطلاق صواريخ من جانب إيران سيكون له عواقب. 

ونصحت قيادة الجبهة الداخلية سكان وسط إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ حتى إشعار آخر. 

وقبل قليل، أطلق صاروخ من لبنان، وسقط في منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل، وسمع سكان المنطقة أصوات انفجارات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في رسالة بالفيديو، إلى المواطنين الإسرائيليين حذر فيها من "أيام مليئة بالحديات العظيمة"، بينما يستعد الإسرائيليون لرأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشاناه)، ليلة غد الأربعاء. 

وقال نتنياهو: "ذكرت بالأمس أن هذه أيام إنجازات عظيمة، وتحديات عظيمة.. الإنجازات العظيمة أننا قضينا على نصر الله، وقادته البارزين، وخطة (حزب الله) للسيطرة على الجليل.. نحن عازمون على إعادة مواطنينا إلى منازلهم في الشمال بآمان". 

من جانبها، قالت شبكة (إن.بي.سي) الأمريكية إن هجوما إيرانيا سيستهدف مواقع للجيش الإسرائيلي، وليس مدنيين.

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