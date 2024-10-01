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الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

سر نجاح البطاطا الحلوة المصرية في كسب ثقة الأسواق العالمية

حسين أبو صدام نقيب
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

نجحت مصر في السنوات الأخيرة في زيادة صادراتها من البطاطا الحلوة، مما جعلها تتصدر السوق العالمية ويزداد الإقبال عليها في الخارج بفضل أسعارها التنافسية،  واستطاعت مصر الحفاظ على مكانتها في السوق الأوروبية.

سوق البطاطا الحلوة في مصر

وفي هذا السياق، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن البطاطا الحلوة كانت من الزراعات المنسية وغير مرغوبة من قبل الفلاحين، حيث كانت المساحات المزروعة بها محدودة، وغالبًا ما كانت تُستخدم كعلف للحيوانات بسبب رخص سعرها.

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وأضاف أبو صدام ، أن فتح باب التصدير مؤخرًا سيزيد من إقبال المزارعين على زراعة البطاطا الحلوة، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، و لكنه أشار إلى أن عملية جنيها من الأرض تتطلب مجهودًا كبيرًا وتكاليف مرتفعة، مما يجعل الفلاحين يميلون إلى زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الأعلى.

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فتح باب التصدير

وأكد نقيب الفلاحين أن سوق البطاطا الحلوة في مصر يعد واعدًا، مشيرًا إلى أن تصديرها سيساهم في تنمية القطاع الزراعي. ورغم سهولة زراعتها، كان التحدي الأكبر هو تدني أسعارها، ولكن مع فتح باب التصدير، يُتوقع أن ترتفع أسعارها ويقبل المزارعون على زراعتها بشكل أكبر.

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