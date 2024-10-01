محافظ الوادى الجديد يتفقد "العاصمة الإدارية" للمحافظة ونادى الهجن

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، الأعمال الجارية بمقر نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة.

جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من المسئولين المعنيين، للوقوف على مستوى الأعمال الجاري تنفيذها وتذليل المعوقات أمام القائمين عليها.

خلال جولته وجّه محافظ الوادي الجديد بعمل لاند سكيب بمحيط القرية التراثية ومنطقة معرض التمور، وسرعة الانتهاء من توصيلات الكهرباء الداخلية وأعمال الإنارة. كما اطمأن على سير الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، مُوجهًا بضرورة الاهتمام بأعمال التشجير وري اللاند سكيب الخارجي والداخلي حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري.

كما تفقد محافظ الوادي الجديد "الطريق الجديد" المؤدي للسلخانة، وشدد خلال جولته على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الدولة بمنطقة السلخانة وعين الحجر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع المسطحات الفضاء والتصالح للمباني.

حيثُ تفقّد المحافظ أعمال إنشاء الطريق الجديد الواصل من الطريق الدائري وحتى طريق (الخارجة/ باريس) بجوار السلخانة القديمة بطول 5 كم، مُوجهًا بتخصيص أماكن لانتظار سيارات النقل كل 500 م مع تفادي الزراعات والتنسيق مع الأهالي، وتركيب انترلوك من بداية الطريق حتى نهاية الكتلة السكنية، موجها بتوسعة الطريق من ميدان الساعة حتى بوابة مركز شباب الخارجة لعمل ساحة انتظار سيارات على جانبي الطريق.

محافظ الوادي الجديد يتابع فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان

وفي سياق آخر تابع محافظ الوادي الجديد فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بالوادي الجديد، حيث قامت مديرية التربية والتعليم بتنفيذ برنامج تدريبي حول التنمية المستدامة لمسؤلي وحدات التدريب بالمدارس و الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول التفكير الإبداعي لطلاب المحافظة الموهوبين.

وقامت مديرية الطب البيطري بتحصين الثروة الحيوانية ضد طاعون المجترات الصغيرة فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد طاعون المجترات فى قرى ومراكز المحافظة، بينما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 1500 طقم مدرسي (حذاء ، شنطة، جاكت) مقدمة من بيت الزكاة والصدقات على الطلبة بمراكز الخارجة والداخلة وباريس بلاط و الفرافرة، بالإضافة إلى استقبال الأطفال بالحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي مع بداية العام الدراسي الجديد، مع التأكيد على أهمية دور الحضانات في بناء وتنشئة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة.

ونفذ فرع ثقافة الوادي الجديد ورشة مسرح عرائس للأطفال بقصر ثقافة الخارجة، و ورشة تدريب مسرحي للأطفال بقصر ثقافة موط بالداخلة، كما نفذ فرع المجلس القومي للمرأة ندوة توعوية بقرى بغداد بمركز باريس لعدد76 مستفيدة من السيدات حول دور المرأة في تنمية المجتمع والحفاظ على الأسرة.