خالد الجندي يسخر من المعتقدين بالسحر: الدول تدمر بالريموت واحنا لسه مؤمنين بعفروتو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الأمة الإسلامية تواجه أزمة حقيقية تتعلق بموضوع السحر، لافتا إلى أن الأمر أصبح شائعًا بين الناس على الرغم من كونه من الأمور التي تم نفيها في النصوص الشرعية.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء: "تخيل يقولك أصل في سحر يا ابني، السحر كان موجودًا قبل النبي وانتهى، مفيش فايدة الشيخ فلان والشيخ علان قالوا إن في سحر، ويظهر أن الناس عندهم حالة هبل بسبب السحر، حالة تخلف واستشرت بين الناس بسبب فتاوى السحر التي ما أنزل الله بها من سلطان".

وأضاف: " يا جماعة، حد يقول لي: السحر موجود فين؟ وعنوانه إيه؟ ومين؟ وفين الكلام ده؟ والسحرة ما بيدافعوش عن نفسهم ليه؟ إذا كنت أنا واحد مثل حالتي كده وبعض العقلاء يقولون إنه ما فيش سحر، طيب سحرونا! طب عطلونا عن حياتنا! اعملوا لنا أي سحر، لكن لأنهم نصابين وكذابين بيحاولوا يدلسوا على الناس".

وتابع: "تخيل حضرتك الأزمة اللي إحنا عايشينها بجد، يعني هي متصلة بموضوع الإعداد والمنهج العلمي، اللي بنتكلم فيه، الدولة انتصرت في 73 بسبب الإعداد، يعني الفخر اللي جناه بسبب الإعداد والمنهج العلمي، في الوقت اللي إحنا شايفين فيه اللي ما عدوش حصل لهم أي شيء، في نفس الوقت يا محترم، اللي شايفين فيه الصهاينة شغالين بالريموت كنترول، بيدمروا قادة الدول وبيدمروا أسلحة ويهدوا جيوش، بماذا؟ بالأجهزة الإلكترونية، بالريموت كنترول".

واختتم: "الانتصار، ما بقاش بالتحام جيوش، لا يا حج، الانتصار بقى بالعلم والبحث العلمي والتكنولوجيا والبرمجة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، إحنا لسه عايشين مع شمهورش، لسه مؤمنين بعفروتو.. الكلام اللي إحنا فيه ده مأساة".