مصر تستثمر في المستقبل.. مشاريع زراعية وبيئية متكاملة

نظم مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي دورة تدريبية لمعلمي مدارس التعليم الفني حول المناهج التعليمية في مجال تحلية ومعالجة المياه، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والإدارة العامة للتعليم والتدريب المزدوج بوزارة التربية والتعليم.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال إعداد مناهج تعليمية تتماشى مع مفهوم الاقتصاد الأخضر في هذا المجال.

الموارد الطبيعية

كما شارك رئيس مركز بحوث الصحراء في المنتدى الإقليمي العاشر لحفظ الموارد الطبيعية، الذي نظمته الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بالتعاون مع المركز الوطني للحياة البرية في السعودية. كان الهدف من المنتدى تعزيز التعاون الإقليمي وتوفير منصة للنقاش حول قضايا الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة.

وشارك مركز بحوث الصحراء أيضًا في الاجتماع التحضيري للمجموعة الأفريقية والدورة العاشرة لوزراء البيئة الأفارقة، حيث مثل الدكتور أحمد عبد العاطي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وأكد الاجتماع على أهمية تحقيق موقف أفريقي موحد بشأن قضايا الجفاف والتصحر، ومناقشة تقارير تقييم منتصف المدة، ودعم الأطراف الأفريقية المتضررة.

وفي سياق احتفالات مصر بأعياد نصر أكتوبر، عُقد الاجتماع الرابع والتسعين لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، حيث تم استعراض إنجازات المركز في مجالات التنمية الزراعية والبحوث والتعاون الدولي والتحول الرقمي.

إضافة إلى ذلك، أعلن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح عن بدء إنشاء شبكة طرق جديدة بطول 150 كيلومترًا في صحراء مطروح، ضمن مبادرة تعزيز القدرة على التكيف في البيئات الصحراوية، وذلك لتحسين البنية التحتية للمجتمعات المحلية.

كما افتتحت فعاليات دورة تدريبية بعنوان "التطبيقات الحديثة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية" بمركز تنمية موارد الوادي الجديد، حيث تم التركيز على تدوير المخلفات وإنتاج الأسمدة العضوية والتقنيات الحديثة مثل إنتاج البيوجاز وخل الخشب.

أخيرًا، يتابع مركز التنمية المستدامة بمطروح تنفيذ مشروع مستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة في حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يشمل ست دول، ويهدف إلى تطوير تقنيات جديدة لتعزيز مرونة النظم البيئية والاجتماعية واستعادة الأراضي المتدهورة.