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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

الوادي الجديد تستقبل 124 مشروعًا زراعيًا وحيوانيًا جديدًا لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل

مشروعات زراعية
مشروعات زراعية

تعد إقامة المشاريع الزراعية في الوادي الجديد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. من خلال الاستثمار في هذه المشاريع وتذليل العقبات، يمكن للمنطقة أن تصبح مركزًا زراعيًا مهمًا يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر.

مشروعات زراعية وحيوانية وداجنة

ومن جانبه، أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، انتهاء اللجنة المسؤولة عن إصدار الموافقات لإقامة مشروعات زراعية وحيوانية وداجنة، حيث تم معالجة 124 طلبًا بعد الحصول على موافقات وزير الزراعة واعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء.

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وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة في الوادي الجديد، أن الموافقات قد تم إرسالها إلى الوحدات المحلية في المراكز المختلفة، داعيًا المواطنين الذين حصلوا على الموافقات إلى التوجه لتلك الوحدات لاستكمال إجراءات الترخيص. 

وأشار إلى أن مدة الموافقة هي عام واحد فقط، وإذا لم يتم استكمال الإجراءات قبل انتهاء هذه الفترة، ستعتبر الموافقة لاغية، مع إمكانية التجديد لعام آخر وفقًا للقوانين المعمول بها.

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وأضاف أن المديرية تواصلت بشكل مستمر مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة لإنهاء أعمال اللجنتين اللتين تخضعان حاليًا للفحص. 

ولفت إلى أن هذه المشروعات ستساهم في توفير اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وزيادة دخل المزارعين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب.

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