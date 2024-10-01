طريقة عمل باستا بالمشروم والخضراوات وقطع الدجاج

تحتل المكرونة مكانة خاصة بين الوجبات السريعة والمحببة لأفراد الأسرة، كما أنها مناسبة للميزانية الخاصة للمنزل ويسهل تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة وجديدة.

وتفضل الأمهات تحضير المكرونة بجانب العديد من المكونات المختلفة مثل الخضروات والمشروم وقطع الدجاج الطازجة.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير باستا بالمشروم والخضار وقطع دجاج بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع لقطع صغيرة)

- سباغتي : عبوة

- البندورة الكرزية : 5 حبات (بندورة شيري، ملونة)

- صلصة طماطم : ملعقة كبيرة

- طماطم : 1 حبة (كبيرة الحجم، مقشرة ومقطعة قطع صغيرة)

- الفطر : كوب (مقطع شرائح)

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- فليفلة ملونة : كوب (مقطعة شرائح)

- الماء : ربع كوب

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

- نعناع ناشف : نصف ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- الزيت : ملعقتان كبيرتان (أو زبدة)

- جبنة بارميزان : ملعقتان كبيرتان (للزينة)

طريقة التحضير

1. تسلق المعكرونة بماء مملح وتصفى وتترك جانبا.

2. نضع الزيت على النار و نحمر فيه البصل حتى يصبح شفافا ثم نضيف الثوم والمشروم ونقلبها جيدا حتى تأخذ لونا ذهبيا.

3. نضيف قطع الدجاج المغسولة ونقلب على نار عالية خمس دقائق ثم يضاف لها الملح والفلفل والتوابل وعصير الليمونة وملعقة الصلصة والطماطم.

4. نضيف ربع كوب ماء ويتم تهدئة النار عليها وتترك حتى ينضج الدجاج.

5. نضيف الفلفل الملون والشيري طماطم الملونة.

6. نضع المعكرونة المسلوقة في طبق التقديم ثم خليط الدجاج ويرش القليل من الجبن.