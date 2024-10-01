استُشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

استُشهد 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 3 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية خلف أبراج النمساوي غرب خان يونس.

وكان 11 مواطنا بينهم امرأة وطفلة، قد استُشهدوا وأصيب آخرون، في وقت سابق من اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية خيمة تؤوي نازحين من عائلة زنون غرب مدينة خان يونس .

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,638 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96,460 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي السياق، أصيب فلسطينيان، اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة فقوعة شرق جنين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، وفتى (17 عاما) أصيب بالكتف والفخذ عند السياج العازل قرب بلدة فقوعة شرق جنين، إلى مستشفى جنين الحكومي.