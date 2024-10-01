الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ 78 شاحنة من المساعدات الإنسانية المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية فضلا عن 12 شاحنة من الوقود توجهت اليوم إلى غزة.

معبر كرم أبو سالم

وأوضح أنّ هذه الشاحنات توجهت صوب معبر كرم أبو سالم، لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تضع العراقيل أمام عملية دخول المساعدات الإنسانية من الأراضي المصرية.

وأضاف أنّ هناك إعاقة شديدة لعملية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت حوالي 4 شاحنات من المساعدات التي تحمل المواد الغذائية، كما أنّ هناك 25 شاحنة من المساعدات الإنسانية أفرغت حمولتها، فضلا عن إفراغ حمولة 4 شاحنات من الغاز الطبيعي ومن ثم عادت إلى معبر رفح البري من الجانب المصري.

وأكمل: «لازالت باقي الشاحنات تخضع لآلية التدقيق والمراجعة من قبل قوات الاحتلال، بهدف عرقلة عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة».

34 شاحنة من المساعدات

وتابع، أنّه توجهت حوالي 34 شاحنة من المساعدات بالأمس إلى قطاع غزة، ولكن تم السماح بدخول حوالي 14 شاحنة فقط وجرى رفض الباقي من قبل الاحتلال