مصر إيطاليا العقارية تستعرض محفظتها المتنوعة في سيتي سكيب وتقدم وحدات جاهزة للتسليم وخطط سداد مرنة تلبي مختلف الاحتياجات

تستعد شركة مصر إيطاليا العقارية لتحقيق حضور قوي في معرض سيتي سكيب هذا العام، حيث تبرز مشروعاتها المختلفة سكنا متميزالأكثر من 17 ألف عائلة وتُعد مجتمعات متكاملة.

وتشمل مشروعات الشركة التي تقدم وحدات جاهزة للتسليم بمعرض سيتي سكيب "البوسكو"، و"فينشي"بالعاصمة الادارية الجديدة. تلك المشروعات تمثل مجتمعات حيوية تلبي احتياجات الحياة العصرية، ويعكس تواجد هذا العدد الكبير من العائلات على مشروعات الشركة الطلب المتزايد، مما يؤكد نجاح مصر إيطاليا العقارية في إنشاء بيئات معيشية متكاملة توفر الراحة، والرفاهية، وأسلوب حياة عصري ومتميز.

إنشاء مجتمعات حيوية: أكثر من مجرد وحدات سكنية

يضم مشروع "البوسكو" أول منطقة سكنية صالحة للعيشيمتد على مساحة 200 فدان، فقد صمم هذا المشروع بعناية ليشمل مساحات خضراء، مرافق متطورة، وخدمات تلبي كافة احتياجات السكان. حيث يضم مشروع البوسكو فيلات وشقق سكنية ونادي رياضي ومركزاً مجتمعيًا بحمام سباحة، لتقدم حياة بجودة أفضل لسكان المشروع، مع وحدات وسط مساحات خضراء واسعة تطل على النهر الأخضر وأكبر حديقة مركزية في العالم.

أما مشروع "فينشي" فيتميز بتصميم معماري حديث يتيح للعملاء اختيار التصميم الداخلي والخارجي لوحداتهم. يقع المشروع على مساحة 110 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم مجموعة متنوعة من الفيلات والشقق. كما يتضمن المشروع مرحلة "فينشي لاجونز"، الذي يقدم أول بحيرات قابلة للسياحة بالعاصمة ، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية ونوادي صحية متكاملة.

تركز الشركة على تقديم أسلوب الحياة العصري، مع إعطاء الأولوية لرضا العملاء من خلال تصميم منتجات عقارية تلبي احتياجاتهم المتنامية وتتماشى مع شعار الشركة "Life Inspired by You" – "الحياه مستوحاه منك".

محفظة متنوعة تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء

كما تمتلك شركة مصر إيطاليا العقارية محفظة أراضي ومشروعات ضخمة على مساحة 7.1 مليون متر مربع، وتشمل 25 مشروعاً، منها 20 مشروعاً سكنياً وتجاريًا، بالإضافة إلى 5 فنادق فاخرة في مواقع استراتيجية متنوعة أبرزها مشروع "البوسكو" و"البوسكو سيتي" و"فينشي" و"لانوفا فيستا" و"جاردن8" و"كايرو بيزنس بارك" و "راديكال-1" في القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى "كاى السخنة" و"سولاري رأس الحكمة" في الساحل الشمالي، حيث تسعى الشركة من خلال هذه المشاريع، تقديم حلول متكاملة تلبي تطلعات العائلات والأفراد والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز مكانتها الرائدة في سوق التطوير العقاري المصري.

عروض حصرية خلال معرض سيتي سكيب

ولتعزيز هذا التوجه، تقدم مصر إيطاليا العقارية مجموعة من العروض الحصرية خلال معرض سيتي سكيب، تشمل وحدات جاهزة للسكن في "البوسكو" و"فينشي" بفترات سداد تصل لحد 8 سنوات، بالإضافة إلى باقة من العروض الخاصة في مشاريعها المختلفة من بينها "كايرو بيزنس بارك" بالقاهرة الجديدة و"راديكال 1" بالعاصمة الادارية الجديدة، و"سولاري رأس الحكمة" و "كاي" بالعين السخنة، حيث تقدم لعملائها خطط سداد مريحة بمقدمات تبدأ من 0% وتقسيط حتى 10 سنين.

ويأتي مشروع "البوسكو" بمقدم ٥٪؜ وفترة سداد تصل إلى ٨ سنوات مع خصم يصل إلى ٣٠٪؜ . فيعد هذا المشروع من أوائل مشروعات القطاع الخاص الصالحة للعيش فى العاصمة الإدارية. كما أصبحت الشركة أول مطور عقاري تابع للقطاع الخاص ينير العاصمة الإدارية بمشروعتها في وقت قياسي. وإلى جانب "البوسكو"، تقدم مصر إيطاليا أيضًا وحدات جاهزة للتسليم في مشروع "فينشي" بمقدم يبدأ من 10% حتى 8 سنوات بخصم يصل الى 20%.

لا تقتصر عروض مصر إيطاليا العقارية على المشاريع السكنية فقط، بل تشمل أيضًا مشروعاتها التجارية مثل "فينشي ستريت"، الذي يضم وحدات تجارية جاهزة للتسليم بخطط سداد مرنة بمقدم يبدأ من 10% حتى 8 سنوات بخصم يصل الى 10%.

أما مشروع كاي بالعين السخنة، فهو وجهة سياحية راقية على مساحة 34 فدانًا، ويضم 460 وحدة سكنية متنوعة بين الفيلات والشاليهات، مع استمرار أعمال الإنشاء بالمشروع والتي وصلت 70%. فقد تم تسليم المرحلة الاولى كاملة والتي تتضمن 200 وحدة، ويتميز المشروع بمرافق متعددة مثل منتجع خاص، شاطئ رملي، منطقة تجارية، ومركز "Fins Kitesurfing" لركوب الأمواج، بالإضافة إلى مطاعم فاخرة. وتقدم الشركة عروض خاصة بالمشروع بمقدم ٥٪؜ وفترات سداد حتى ٨ سنوات.

نتائج مالية متميزة تؤكد مكانة مصر إيطاليا العقارية في قلب المشهد العقاري في مصر

تأتي مشاركة مصر إيطاليا العقارية في معرض سيتي سكيب بعد إعلانها عن نتائجها المالية المتميزة في أول 8 شهور من 2024 ، حيث حققت مبيعات تعاقدية بلغت 15 مليار جنيه. تعكس هذه النتائج الأداء القوي للشركة والتزامها بالتوسع في السوق العقاري المصري، كجزء من استراتيجيتها لتطوير مشاريع عقارية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات المحلية والدولية. كما تؤكد مشاركة مصر إيطاليا العقارية في معرض سيتي سكيب التزامها بتقديم فرص استثمارية مميزة عبر مشروعاتها المتنوعة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.