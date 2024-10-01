الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

قطر والإمارات تبحثان سبل تنمية وتعزيز علاقات التعاون

الشيخ تميم بن حمد
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، العلاقات الأخوية الوطيدة القائمة بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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الرئيس الإيراني یزور قطر الاثنین

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وزيرة التضامن تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر

ونقل ولي عهد أبوظبي - خلال اللقاء الذي جرى في الديوان الأميري القطري اليوم /الثلاثاء/ - تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى أمير دولة قطر وتمنياتهما له بالصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والازدهار، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

من جانبه، بعث أمير قطر تحياته لرئيس دولة الإمارات وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية وللشعب الإماراتي الشقيق دوام التقدم والرقي.

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الجريدة الورقية