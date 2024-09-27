الرئيس الإيراني یزور قطر الاثنین

يتوجه الرئيس الإيراني "مسعود بزشکیان" الاثنین 30 سبتمبر إلى دولة قطر، للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

يزور "بزشکیان" يوم الاثنين 30 سبتمبر إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى في رحلة تستغرق يومين للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

و يعد اللقاء والتحدث مع القادة والمسؤولين في قطر من برامج زیارة بزشکیان إلى قطر التي تستغرق يومين .

يتكون منتدى حوار التعاون الآسيوي، المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عامًا بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.