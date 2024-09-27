عاجل
الرئيس الإيراني: شرحنا الهواجس بشأن فلسطين في نيويورك           إسرائيل ترفض الهدنة مع حزب الله.. لهذه الأسباب القسام تستهدف جنود وحفار بقذيفة الياسين 105 في خان يونس
الجمعة 27 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الرئيس الإيراني یزور قطر الاثنین

الرئيس الإيراني مسعود
الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان

يتوجه الرئيس الإيراني "مسعود بزشکیان" الاثنین 30 سبتمبر إلى دولة قطر،  للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

 

يزور "بزشکیان" يوم الاثنين 30 سبتمبر إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى في رحلة تستغرق يومين للمشاركة في اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منتدى حوار التعاون الآسيوي.

 

و يعد اللقاء والتحدث مع القادة والمسؤولين في قطر من برامج زیارة بزشکیان إلى قطر التي تستغرق يومين .

 

يتكون منتدى حوار التعاون الآسيوي، المعروف باسم ACD، من 35 دولة آسيوية، ويعمل على تعزيز الحوار بين الآسيويين منذ أكثر من 20 عامًا بهدف تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون المختلفة في المجالات الاقتصادية والثقافية.

 

 

مواد متعلقة

روسيا تحاكم مسن أمريكي بتهمة القتال كمرتزق في أوكرانيا

تجدد الاشتباكات في الخرطوم قرب مصفاة نفط الجيلي

ترمب يسخر من هاريس بشأن عملها في ماكدونالدز

صواعق مرعبة تضرب البرازيل.. فيديو

خفر سواحل اليونان ينتشل غريقة وينقذ 15 مهاجرا بعد انقلاب قاربهم

مقتل 5 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على ريف دمشق

الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على جنوبي لبنان

الإعصار هيلين يشتد لمرحلة خطرة ويقترب من فلوريدا
الجريدة الورقية